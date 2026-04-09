ಮದ್ಯ ತ್ಯಜಿಸಲು ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್‌ ಅನಾನಿಮಸ್‌ ನೆರವು: ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಅನೇಕರು ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಅಧೋ ಗತಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಆ ವಿಷ ವರ್ತುಲದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಅನಾನಿ ಮಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದು ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಅನಾನಿಮಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಮಂಡಳಿಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮದ್ಯವನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನವು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳುಮಾಡಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು, ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು–ಸಂಬಂಧಿಕರ ನೆಮ್ಮದಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು 1979ರಲ್ಲೇ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಥೈರಾಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಂತೆಯೇ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಯನ್ನೂ ಕಾಣಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಅನಾನಿಮಸ್ ಜನಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವರೆಲ್ಲ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಅನಾನಿಮಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಬ್ಬ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಯು ಸ್ವಯಂ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಪರಸ್ಪರರ ಅನುಭವಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ., ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಡಿಐಜಿ ಶಾಂತನು ಸಿನ್ಹಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>