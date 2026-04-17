ಕಲಬುರಗಿ: ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಜೈಭೀಮಜ್ಯೋತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಂಘದ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ, 'ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಅಟ್ಟೂರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಡಿ. ಚಿಮ್ಮಾಇದಲಾಯಿ, ಸಂಜಯಕುಮಾರ ಅಟ್ಟೂರ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೋಟೆಕ, ಪ್ರೀತಂ ಕಂಠಿ, ಮಂಜುನಾಥ, ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಕೋಟೆಕರ, ಮಾಳಪ್ಪ ಎಂ., ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬುರ, ಪ್ರಜ್ವಲ ಗಾಯಕವಾಡ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>