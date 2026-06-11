ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಶರಣು ಕುಂಬಾರ

<p>ಅಫಜಲಪುರ: ‘ಕಲಬುರಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಚಿರಋಣಿ’ ಎಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶರಣು ಕುಂಬಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಎಂ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನಂತರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮತೀನ್ ಪಟೇಲ್, ಸಿದ್ದು ಸಿರಸಗಿ, ಮುಖಂಡ ಸುಭಾಷ್ ರೂಗಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸಿಂದಗೇರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಕುಂಬಾರ, ಶಿವರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶರಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಕಾಸಿಂ ಪಟೇಲ್ ಬಿರಾದಾರ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲ್ಲೂರ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜೇವರ್ಗಿ, ಮಾಳಪ್ಪ ಜಿಡ್ಡಿಮನಿ, ದತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಅಂಬರೀಷ್ ಕುಂಬಾರ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಕುಂಬಾರ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಕುಂಬಾರ, ಬಸವರಾಜ ಗಾಣೂರ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂದರವಾಡ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ದೊಡ್ಮನಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ದೊಡ್ಮನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-31-1176372742</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>