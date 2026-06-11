ಕಲಬುರಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂಜುಟಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಸವರಾಜ ಶರಣಪ್ಪ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂಜುಟಗಿ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಶರಣಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ–1 ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸದಸ್ಯರು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ– ವೀರಣ್ಣ ಭಂಗೂರ, ದಯಾನಂದ ಎಸ್.ದೊಡ್ಡಮನಿ, ರವೀಂದ್ರ ಕೊಲ್ಲೂರ, ನಾಗೇಶ ಪಾಣೇಗಾಂವ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣ್(ಬಾಳಿ), ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರವರ್ಗ 2(ಎ)– ಗಣಪತಿ ಮಿಣಜಗಿ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ– ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ, ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಲರ ಕ್ಷೇತ್ರ– ಧಾನಯ್ಯ ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರ– ಸವಿತಾ ಜಿಡಗಿ, ಪುತಲಿಬಿ ಮುಲ್ಲಾ, ಸುನೀತಾ ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಅವರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ, ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರೈತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂಜುಟಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-34-1527026518</p>