ಅಪ್ಪನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ

ಕಲಬುರಗಿ: ನದಿ ರೀವ, ಕರಿ ಕೆಬರಲು, ಮಿಂಚು ಕೆಬರಲು, ಬಣ್ಣದ ಕೊಕ್ಕರೆ, ಬೂದು ಬಕ...</p>.<p>ನಗರದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನಂತಿರುವ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ಪಕ್ಷಿಗಳಿವು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ, ಬಾವಲಿ, ಪಾರಿವಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 63 ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಅಪ್ಪನ ಕೆರೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡುವವರು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಳಿಹೊತ್ತು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ವಾಚ್ ಟವರ್: ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಗೋಪುರ(ವಾಚ್ ಟವರ್)ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ ವೃತ್ತದ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಗೋಪುರ ಇದ್ದು, ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೈನಾಕುಲರ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ.</p>.<p>ಅಪ್ಪನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ದೋಣಿ ವಿಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ವಿಶಾಲ್ ಅವರು, 'ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಗೂಡುಗಳು, ಮರಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಅನುಭವ ಕೊಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದರೂ ದೋಣಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೆಡಲ್ ಬೋಟ್ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಡುಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಳುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತವೆ. ಮರಿಗಳು ಹಾರಲು ಕಲಿತ ನಂತರ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 63 ಪ್ರಭೇದದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊ.ಶಂಕರಪ್ಪ ಎಸ್.ಹತ್ತಿ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಬಿಕಾ ಕೆ.ಸಿ.</p>.<p>'ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಲನವಲನ, ಮನುಷ್ಯ ಕಂಡಾಗ ಅವುಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವು ಹೆದರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಡುಗಡ್ಡೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು 80–100 ಮೀಟರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಚಿಂತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>