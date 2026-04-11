ಆರಾಧನಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಕಲಬುರಗಿ: ಆರಾಧನಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 338 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 69 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 160 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 41 ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ, 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಗಾಂಗಜಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಮೆಂಗಜಿ ಶೇ 94.16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಕಿತಾ ಬಿ.ಶಾಲಗಾರ್ 98.16, ಸೇವಂತ ದಿಲೀಪ್ ಗುಮ್ಟೆ 97.5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂಡ್ಗರ್ 96.33, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಿರಾದಾರ 95.16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಚೇತನ್ಕುಮಾರ್ ಗಾಂಗಜಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಗಾಂಗಜಿ, ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ, ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾಶಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಗಾಯತ್ರಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260411-34-1043628862