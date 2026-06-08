ಸಾಹಿತ್ಯ, ಚಿತ್ರಕಲೆಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಸೆಯುವ ಕೆಲಸ; ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸುಜ್ಯಾತ್‌

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಇಂದಿನ ಜಟಿಲವಾದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆ, ಭಾಷಾ ಗೊಂದಲ, ಸ್ತ್ರೀಶೋಷಣೆ, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ. ಇವು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಸೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸುಜ್ಯಾತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ರಾಮಮಂದಿರ ಹಿಂದುಗಡೆಯ ಬಿಸಿಲು ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಬೆಳಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂದೇಶಾಧರಿತ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುರಿತಂತೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಿ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈ ಮೂವರು ಮಹನೀಯರ ಕುರಿತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬುದ್ಧ ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೀತಿ, ಜೀವಪರ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಕಂದಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಡಾ.ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಹ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಣ್ಣುತೆರೆದ ಬುದ್ಧನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ, ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು. ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗಿಂತ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ, ಗೌರವ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ, ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಎಲ್.ಜಾನೆ ಅವರು ಬುದ್ಧ, ಬಸವ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿ.ಬಿ. ಬಿರಾದಾರ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಬಿ. ಬಿರಾದಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಜನರ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಶಿಬಿರದ ಆಯೋಜಕ ಪಿ.ಪರಶುರಾಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಿಬಿರವು ಜೂನ್ 9ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 10 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ಮೂರು ದಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಂದೂರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊರಳ್ಳಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-34-1370871054</p>