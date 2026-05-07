‘ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಇಂಡಿಗೊ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಏರ್ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರಾ ದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಯಾಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಲಬುರಗಿ ಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕೆಕೆಸಿಸಿಐ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ವಯಾಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ₹28.47 ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ಇದು ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಲಬುರಗಿ–ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿ ಸಿದರೆ, ವಿಜಿಎಫ್ ಬೆಂಬಲ ಅವಧಿಯ ನಂತರವೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಹ ಯೋಗ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾಯುಯಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಜಾಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>