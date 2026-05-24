ಹೋತ–ಟಗರುಗಳ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ

ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಓ ಭಾಯ್ ಬಕರಾ(ಹೋತ) ಕೈಸಾ ದೇತೈಂ?''ಏಕ್ ಹುನಾ ಕ್ಯಾ ದೋ ಹುನಾ?''ದೋ ಹುನಾ... ಕೈಸಾ ಬೋಲೋ''ಜೋಡಿಕೋ ₹75 ಹಜಾರ್, ಏಕ್ ಲೇಯೆಂಗೇ ತೋ ₹40 ಹಜಾರ್. ಕೋನ್ಸಾ ಹುನಾ ದೇಖೋ...'

ನಗರದ ನೆಹರೂ ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆವರಣದ ಹೋತ–ಕುರಿ–ಮೇಕೆ–ಟಗರುಗಳ ಸಂತೆಯೊಳಗೆ ಶನಿವಾರ ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ–ಪೈಜಾಮಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಏಳೆಂಟು ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ಹೋತ ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಡುವಣ 'ಸವಾಲು–ಜವಾಬು'ಗಳ ದೃಶ್ಯವಿದು.

10 ನಿಮಿಷಗಳ 'ದರ' ಜಗ್ಗಾಟದ ಬಳಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುದುರಿತು. ಜೋಡಿ ಹೋತಗಳು ₹68 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾದವು. ಖರೀದಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದರು. ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಣೆಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಕುರ್ಬಾನಿಗಾಗಿ ಕುರಿ–ಹೋತ–ಟಗರು–ಮೇಕೆಗಳ ಖರೀದಿ ಭರ ದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಂಬೆ ಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಕಾರು, ಬೈಕು, ಆಟೊ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕುರುಬರು, ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಟಂಟಂ, ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನ್, ಬುಲೆರೊ ಪಿಕ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಕುರಿ–ಹೋತ–ಮೇಕೆ–ಟಗರು ಗಳನ್ನು ಬಿಕರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗಿನ ಕುರಿ–ಮೇಕೆಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ದವು. ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 'ದರ' ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಖರೀದಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.

ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದ ಜನರ ನಡುವೆ ಒಂದೆಡೆ ಕುರಿ–ಮೇಕೆಗಳ 'ಮೇ... ಮೇ...' ಶಬ್ದ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ–ಖರೀದಿದಾರರ ನಡುವಣ ದರ ಕುದುರಿಸುವ 'ಸವಾಲು–ಜವಾಬು' ಭರ ದಿಂದ ಸಾಗಿತ್ತು.

'ಎಷ್ಟಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀರಿ...?' ಎಂದು ಖರೀದಿ ದಾರ ಮೆಹಬೂಬ್ ಕೇಳಿದರು. '₹35 ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ'– ಮಾಲೀಕ ಹೇಳಿದ. '₹25 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಿನಿ ಬಿಡು'– ಖರೀದಿದಾರನ ಚೌಕಾಸಿ. 'ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಹುಲ್ಲು ತಿನಿಸಿಲ್ಲ; ಗೋಧಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಹುರುಳಿ ತಿನಿಸೇನಿ. ತೊಗರಿ–ಶೇಂಗಾ ಹೊಟ್ಟಿನ ಬೂಸಾ ಹಾಕೇನಿ ಮೆಯಿಸೇನಿ... ಅಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಕೈತಿ?'–ಮಾಲೀಕನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ. ಬೆಲೆ ಚೌಕಾಸಿ ಬಳಿಕ ₹29 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೋತ ಬಿಕರಿಯಾಯಿತು.

'ಆಲಮೇಲದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹೋತ ತಂದಿದ್ದೆ. ಮೂರು ಮಾರಾಟ ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ. ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ದರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲಮೇಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಮೌಲಾಲಿ ಸೌದಾಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

'ಬಕ್ರೀದ್ಗಾಗಿ ಕುರಿ–ಮೇಕೆ ತುಟ್ಟಿ ಆಗ್ಯಾವ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಂದರೆ ಇದೇ ಹೋತ ₹24 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ₹5 ಸಾವಿರ ತುಟ್ಟಿಬಿತ್ತು. ಬಕ್ರೀದ್ದಾಗ ಕುರ್ಬಾನಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ದೆ' ಎಂದು ಮೆಹಬೂಬ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದ ಜನರು ಕುರಿ–ಮೇಕೆಗಳ ಬೆನ್ನು, ಹಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಗಂಟಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದರ ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ, ಚೌಕಾಸಿ ನಡೆಸಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ದರ ಕುದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಖರೀದಿಸಿದ ಕುರಿ–ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಬೈಕ್, ಆಟೊ, ಟಂಟಂ, ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊ ಯ್ದಿದರು. ಖರೀದಿದಾರರು ಕುರಿ–ಮೇಕೆ–ಹೋತಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು