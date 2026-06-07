<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಬಂಜಾರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಸಮಾಜ. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ, ಆಚರಣೆ, ವೇಷ–ಭೂಷಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ಸಮಾಜ’ ಎಂದು ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಜಯದೇವ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿವಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹಾಗೂ ಬಂಜಾರ ಲೋಕ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಬಂಜಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಮಾಜದ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬಿಳಿ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದರೆ, ಕೆಂಪು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ದಾಖಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ನಾವುಗಳು ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಉಮೇಶ ಜಾಧವ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಮುದಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪಕ್ಷಭೇದ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುವ ಆಶಾಭಾವ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೌರಾದೇವಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠದ ಬಾಬುಸಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಾವು ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜತೆಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಸದೃಢತೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಸೇವಾಲಾಲರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಸುಭಾಷ ರಾಠೋಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂಜಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಬಂಜಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ (ಸ್ವಾಯತ್ತ) ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಶಾರದಾ ರಾಠೋಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಂಜಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೌಖಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಇಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಲೇಖನ, ಆಡಿಯೊ, ವಿಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೆಡೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 40 ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮಡು, ಡಾ.ಅವಿನಾಶ ಜಾಧವ, ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಶಶಿಕಾಂತ ಎಸ್.ಉಡಿಕೇರಿ, ಶಂಕರ್ ಪವಾರ, ರೇವು ನಾಯಕ ಬೆಳಮಗಿ, ಬಾಬುರಾವ್ ಚವ್ಹಾಣ, ಪ್ರೊ. ಪಿ.ಕೆ. ಖಂಡೋಬಾ, ಹರಿಯಾಣದ ಗಗನದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಾಧವ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭೈರಪ್ಪ, ನಿಂಗಣ್ಣ, ಜಯಾಂಬಿಕಾ, ಬಳಿರಾಮ ಮಹಾರಾಜ್, ಜಮಸಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಅನಂತ್ ನಾಯಕ, ಅಶೋಕ ಪವಾರ, ಶಂಕರ್ ಪವಾರ, ಶಿವರಾಮ ಚವ್ಹಾಣ, ನೆಹರೂ ಜಾಧವ, ಸುಭಾಷ ರಾಠೋಡ, ಗಣಪತಿ ರಾಠೋಡ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾಠೋಡ, ಗೋಪಿಚಂದ ಬಿ., ಮಾಣಿಕ್ ಜಾಧವ, ರಾಜು ಜಾಧವ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-34-222655454</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>