ವಿಶ್ವ ಬಂಜಾರ ಸಮ್ಮೇಳನ 6ರಿಂದ

ಕಲಬುರಗಿ: ಸಂತ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹಾಗೂ ಬಂಜಾರ ಲೋಕ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬಂಜಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಜೂ.6 ಮತ್ತು 7ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿವಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕ ಡಿ.ಟಿ.ಅಂಗಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಜೂ.6ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೌರಾದೇವಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠದ ಬಾಬುಸಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಶಾಸಕ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಜಯ್ ಭಾವು ರಾಠೋಡ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸಂಸದ ಬಲರಾಮ ನಾಯಕ್, ಶಾಸಕರಾದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮಡು, ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ, ಡಾ.ಅವಿನಾಶ ಜಾಧವ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಾ.ಉಮೇಶ ಜಾಧವ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಈ.ಟಿ. ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವರು. ಪ್ರೊ.ಪಿ.ಕೆ. ಖಂಡೋಬಾ, ಹರಿಯಾಣದ ಗಗನದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವರು. ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಶಶಿಕಾಂತ ಎಸ್.ಉಡಿಕೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ನಂತರ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ–ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಕವಿಗಳಿಂದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಜೂ.7ರಂದು ತಾಂಡಾ ಕುಸುರಿ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಇದ್ದು, ಲಂಬಾಣಿ ಕಸೂತಿ, ಕನ್ನಡಿ ಕೆಲಸ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, ಗುಂಜ್ ಮಳಿಗೆಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೀವಟಿಗೆ ಲಂಬಾಣಿ ನೃತ್ಯ, ಡಪ್ಪು ಕುಣಿತ, ಹಾಲಿಯಾ ನೃತ್ಯ, ಗೋರ್ ಜನಪದ ಗಾಯನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಲಂಗಾ-ಮಾಂಗಣಿಯಾರ್ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಾಧವ, ಶಿವರಾಮ ಚವ್ಹಾಣ, ನೆಹರೂ ಜಾಧವ, ಸುಭಾಷ ರಾಠೋಡ, ಗಣಪತಿ ರಾಠೋಡ್, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾಠೋಡ, ಗೋಪಿಚಂದ ಬಿ., ಮಾಣಿಕ್ ಜಾಧವ, ರಾಜು ಜಾಧವ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-35-233713229</p>