<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದ್ದ ₹3.46 ಲಕ್ಷ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಗಣೇಶ ನಗರದ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ ಸಾವಳಗಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು.</p>.<p>‘ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋದಾಮಿನ ಸಮೀಪ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಹಿರೇಮಠ ಎಂಬಾತ ಒಂದು ವರ್ಷ ದುಡಿದು ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ. ಮೇ 21ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾಗೆ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ₹3.46 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಓಚರ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗ ಬಂದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ? ನಾನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣಕಟ್ಟಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಇಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋದ. ತನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಎದುರೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಕಳೆದರೂ ಆತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚೌಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-34-557532038</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>