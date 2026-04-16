ಬಸವ ಜಯಂತಿ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ: ಅರ್ಜುನ ಭದ್ರೆ

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಬಸವಣ್ಣ ಮಹಾನ್ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ(ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ) ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಅರ್ಜುನ ಭದ್ರೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಮಾನತೆ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ನೋಡಿದವರು. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿ ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಮಿದುಳಿನ ನಂಜು ಕಳೆದವರು. ವಿಚಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿದವರು. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸಿಮೀತವಾದಂತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಮೀತವಾಗದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 893ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಬಸವ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಶಾಸಕ ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವೈಚಾರಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರ ಮನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಸವ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖನ್ನಾ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅಜಾದಪುರ, ಮಹೇಶ ಕೋಕಿಲೆ, ಶಿವಕುಮಾರ ಕೋರಳ್ಳಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಬಡದಾಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>