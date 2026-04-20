‘ಅಂಗ ಗುಣ ಅಳಿಯಲು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜಿಸಿ’

ಕಲಬುರಗಿ: 893ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಮೂಡಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಆಗಷ್ಟೇ ಮೂಡಿದ್ದ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಲಿಂಗ, ಪುಷ್ಪ, ವಿಭೂತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಳಕಲ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಗುರು ಮಹಾಂತ ಶಿವಯೋಗಿ ಅವರು ಲಿಂಗಪೂಜೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.

ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರಭುಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಹಾಗೂ ಅತ್ತಿವೇರಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾ, ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ 9ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ, ಶರಣಬಸವ ವಿವಿ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಎಸ್. ಅಪ್ಪ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್, ವಿಭೂತಿ, ಹೂವು, ಬಿಲ್ವಪತ್ರಿ ಸೇರಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಯಿಂದಲೇ ವಿತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಗುರು ಮಹಾಂತ ಶಿವಯೋಗಿ, 'ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೊಟ್ಟ ಅದ್ಭುತ ವಸ್ತು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಅಂಗ ಗುಣಗಳು. ಪ್ರೀತಿ, ಅಂತಃಕರಣ, ಕರುಣೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಲಿಂಗ ಗುಣಗಳು. ಅಂಗ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಅಂಗ ಗುಣಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.

'ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಸ್ತು. ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಗ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಲಿಂಗವನರಿಯದೆ ಏನನರಿದಡೆಯೂ ಫಲವಿಲ್ಲ, ಲಿಂಗವನರಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೇನನರಿದಡೆಯೂ ಫಲವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತರೂ ಸಾಕು. ಮನಸು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಿಂಗದ ಮೇಲಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅಂಗ ಗುಣಗಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಮನಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಸವ ತತ್ವ ಬರೀ ಬಸವಣ್ಣನವರದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಕಲ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಸಾರವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ–ಡಾ.ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ ದಂಪತಿ, ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಶಾಸಕ ಬಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ, ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ, ರವೀಂದ್ರ ಶಾಬಾದಿ, ಆರ್.ಜಿ.ಶೆಟಗಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.