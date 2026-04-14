ಬಸವ ಜಯಂತಿ; ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ 17ಕ್ಕೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಬಸವಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ 17ರಂದು ಜಯನಗರದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಿತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಶಾಬಾದಿ, ಬಸವಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದ ಸಂಯೋಜಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಬಿರಾಳ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, '893ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಾಧಾರಿತ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯು 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 50 ಅಂಕದ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಸಂದೇಶ ಕುರಿತು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ತರಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏ. 16ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30ರ ಒಳಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುವ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಡಿ.ಎನ್. ಪಾಟೀಲ (ಮೊ. 81059 54155), ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ (ಮೊ. 9448435567) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಂಜನ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ, ಡಿ.ಎನ್. ಪಾಟೀಲ, ನಾಗಣ್ಣ ಶಾಬಾದಿ, ನಾಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಹುಳಗೇರಿ, ಬಸವರಾಜ ಧೂಳಾಗುಂಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>