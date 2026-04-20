‘ಆರ್‌.ಕೆ.ಹುಡಗಿಗೆ ಬಸವಶ್ರೀ: ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಲಿ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತಿ, ಹೋರಾಟಗಾರ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುವಾದಕ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಕೆ.ಹುಡಗಿ ಅವರಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮೌಲ್ಯದ 'ಬಸವ ಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ.ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬಸವತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡು ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಸವ ತತ್ವ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರೊ.ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>