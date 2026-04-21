‘ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಅಪ್ಪಟ ಸಮಾಜವಾದಿ’

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಬಸವಣ್ಣ ಶಿವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಶಿವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನ 893ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಶಾಸಕ ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ 893ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಾವೆಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೆ ವೈದಿಕಶಾಹಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಲಿಂಗಾಯತರು, ವೀರಶೈವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೈದಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯತ್ತ ಹೋಗಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ, ಪರಂಪರೆಗಳೇ ಬೇರೆ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು. ಅದೇ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ರಾಮಾಯಣ, ಕುರ್ಆನ್, ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬಸವಣ್ಣ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಪ್ಪಟ ಸಮಾಜವಾದಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ಸಂಪತ್ತಿನ ಕ್ರೋಡೀಕರಣವನ್ನು ಕಠೋರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಹಸಿವು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಕಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಪರಿಹಾರ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದೆರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಡೆ ಪಸರಿಸಿತು. ಬಸವ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿವಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಟಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ, ಶಶೀಲ ನಮೋಶಿ, ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್, ಎಸ್ಪಿ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಅವಿನಾಶ ಶಿಂದೆ, ಅರುಣಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಕೊಡಲಹಂಗರಗಾ, ಆರ್.ಕೆ.ಹುಡಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಬಸವ ಶ್ರೀ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಕೆ.ಹುಡಗಿ ಅವರಿಗೆ ‘ಬಸವ ಶ್ರೀ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ₹1 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ ಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಉಮೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ದುಲಂಗೆ ಅವರನ್ನೂ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಷಟಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಸವ ರಾಜ ದೇಶಮುಖ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಾಗ್ವಾದ: ‘ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿಗೆ ಸುಲಫಲಮಠದ ಸಾರಂಗಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಷಟಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಈ ಸಲ ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ? ಅವರ ಹೆಸರು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರ ನಡುವೆ ಕೆಲಹೊತ್ತು ವಾಗ್ವಾದವೂ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-34-1209630979</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>