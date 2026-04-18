‘ಬಸವತತ್ವದ ವೈಚಾರಿಕ ಹರಿತ ಅದ್ವಿತೀಯ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕರ ತತ್ವಧಾರೆಗೆ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹರಿತ ಬಸವತತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ದೇಶದ ಸನಾತನಿಗಳಿಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಗಲು–ರಾತ್ರಿ ಹಳವಂಡವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಕೆ.ಹುಡಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಬಸವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 893ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಶುಕ್ರವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಾದರೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಮೆರೆದಿರುವ ವೈದಿಕತೆಗೆ ಸಂಚಕಾರ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿರ್ನಾಮವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆತಂಕ. ಬಸವತತ್ವಗಳು ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಪಸರಿಸಿದರೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಆಟ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತುಳಿಯುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿಗರು ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿತತ್ವವು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ 'ದರ್ಶನ'ವಾಗಿ ತಲುಪಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯದೇ, 'ವಚನ ದರ್ಶನ'ವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಟತೊಟ್ಟು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ–ದರ್ಶನದ ಸಾರವೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಚಿಗುರಲು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಮದ್ದು. ಬಸವ ದರ್ಶನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮನಾಬಾದ್ನ ಶರಣ ಸಾಹಿತಿ ಸೋಮನಾಥ ಯಾಳವಾರ 'ಬಸವ ತತ್ವದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ' ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಜಿ.ಶಟಗಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶರಣಕುಮಾರ ಮೋದಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ನರಿಬೋಳ, ರವೀಂದ್ರ ಶಾಬಾದಿ, ರಾಜಶೇಖರ ಯಂಕಂಚಿ, ಬಸವರಾಜ ಧೂಳಾಗುಂಡಿ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್, ಹಣಮಂತರಾವ ಕುಸನೂರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಡ್ಡನಕೇರಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಚೋಟಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಠ, ಅಶೋಕ ಘೂಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>