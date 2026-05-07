ಬಿಯರ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಮಾರಾಟ

ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ತಾಪಮಾನವು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಡುವೆ ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಧಗೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಮದಿರೆ' ಪ್ರಿಯರು ಬಿಯರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಸುಂಕ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಬಿಯರ್' ಬಿಕರಿ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯು ಏಳು ಅಬಕಾರಿ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಸೇಡಂನಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಪಾನಿಯ ನಿಗಮದ ಡಿಪೊದಿಂದ ಬಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,38,674 ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಯರ್ ಬಿಕರಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ₹24.96 ಕೋಟಿ. 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು 1,17,314 ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಯರ್ ಹೀರಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಸಲ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ18.21ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 2024ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 1,39,539 ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಯರ್ ಬಿಕರಿ ಯಾಗಿತ್ತು.

2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಯರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,65,554 ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಯರ್ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದೆ. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 1,37,203 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಷ್ಟು ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಿಯರ್ ವಹಿವಾಟು ಈ ಸಲ ಶೇ20.66ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 1,59,275 ಬಿಯರ್ ಬಿಕರಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಇನ್ನೂ ಮೇ ತಿಂಗಳಾದ್ಯಂತ ಬಹುತೇಕ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣವೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,70,281 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಷ್ಟು ಬಿಯರ್ ಬಿಕರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. 2025ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,50,691 ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಯರ್ ಬಿಕರಿಯಾಗಿತ್ತು. 2024ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,70,452 ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಯರ್ ಬಿಕರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಕರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು.

ನಗರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು: ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಹೀರುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿಂದ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,04,228 ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಶೇ 44.50ರಷ್ಟು ಬಿಯರ್ ಕಲಬುರಗಿ ಅಬಕಾರಿ ವಲಯ 1 ಹಾಗೂ 2ರಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ