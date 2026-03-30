‘ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲರ ದಾಂಪತ್ಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ’

ಕಲಬುರಗಿ: ವೀರಮ್ಮ ಗಳಂಗಳಪ್ಪ ಪಾಟೀಲರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ–ಸುರೇಖಾ ದಂಪತಿಯ ವಿವಾಹದ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಭಾನುವಾರ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಗರದ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿತ್ತು. ತರಹೇವಾರಿ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ದಾರಿ ದಾಟಿ ಮುನ್ನಡೆದರೆ, ವಿಶಾಲ ಅಂಗಣವು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಮಿನು ಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಕೋಡಿಮಠ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ದಿ.ಗಳಂಗಳಪ್ಪ ಅವರ 'ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ' (ಪರಿಷ್ಕೃತ) ಹಾಗೂ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಒಳಗೊಂಡ 'ಸೇವಾನಿಧಿ' ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಗಣ್ಯರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ನಭದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳು, ಪಟಾಕಿಗಳು ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದವು. ಈ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಜೀವ ವೀರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ ದಂಪತಿಯನ್ನು ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ, 'ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಪತಿ–ಪತ್ನಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂಜೆ ವಿಚ್ಛೇಧನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ ದಂಪತಿಯ 50 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಯುವಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶರಣಬಸವ ವಿವಿ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಎಸ್.ಅಪ್ಪ, 'ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಬರೀ ಇಬ್ಬರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ. ಕಷ್ಟ–ಸುಖ–ಸವಾಲುಗಳನ್ನು 50 ವರ್ಷ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಳೆದ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ ದಂಪತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಆರ್ಎಲ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂಡಿ ಆನಂದ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಜಯಶ್ರೀ ದಂಡೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ, ಉಪಸಭಾಪತಿ ಎಂ.ಕೆ.ಪ್ರಾಣೇಶ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎಸ್.ಅಪ್ಪ, ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ, ಕೈಲಾಶ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>