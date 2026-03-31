‘ಕಾಲಭೈರವನಿಗೆ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ’

ಕಲಬುರಗಿ: ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರುವ ಭೈರಾಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲ ಭೈರವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೇವಾಲಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣಕುಮಾರ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೈರಾಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲಭೈರವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಭೈರಾಮಡಗಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಷಡಕ್ಷರಿ ದೇವರು, ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಾಣಗಾಪುರದ ನಾಗು ಮುತ್ಯಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮದ ನೌಕರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಡಿ. ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಣಮಂತರಾವ ಡಿ. ಹಿರೇಗೌಡ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಯಶ್ವಂತರಾವ ಬಿರಾದಾರ, ಈರಣ್ಣ ನಂದರಗಿ, ಬಸಣ್ಣ ಜಿ. ಹಿರೇಗೌಡ, ಸಂಜುಗೌಡ ಬಿದಾದಾರ, ಜೆ.ಡಿ. ಪಾಟೀಲ ಇತರರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ