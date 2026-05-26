ಭೀಮೆಯ ಒಡಲಿಂದ 30 ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೊರಕ್ಕೆ

ಅಫಜಲಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘತ್ತರಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಭೀಮಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಬಿಸಾಕುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಘಟನೆಯ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು 30 ಟನ್ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಲ್ಲುಬಂಡೆ, ನೀರಿನ ತಳ, ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ–ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ, ದೇವರ ಫೋಟೊಗಳು, ಗಾಜಿನ ಚೂರು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕಸ-ಕಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ರಾಶಿಯೇ ನದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಚೂರುಗಳು ಚುಚ್ಚಿ ಗಾಯವಾದರೂ, ಗಾಯದ ನೋವಿಗಿಂತ ಭೀಮೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಸಂತೋಷವೇ ದೊಡ್ಡದು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ನದಿ ಮಲೀನಗೊಂಡಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಸ್ತಾರಕ ಷಣ್ಮುಖ ಶಿವಣಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನದಿಗಳು ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಮೂಲವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡಿ. ಪೂಜೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಕಸ ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಯುವುದು ಭೀಮಾ ನದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಷಪೂರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಘತ್ತರಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನದಿಯ ದಡ, ಉಳಿದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಾಂತಕುಮಾರ, ಹರೀಶ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಪ್ರಶಾಂತ ನಿಂಬಾಳ, ಸುನೀಲ ದೇಸಾಯಿ, ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಂಪುರ, ಮಡಿವಾಳ ಮಗಿ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಕಾಳೆ, ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾರ್ತಂಡ, ಬಸವರಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>