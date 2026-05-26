ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್‌: ತಂಪೆರೆದ ಮಳೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಇಳೆಗೆ ತಂಪೆರೆದಿದೆ.

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಟಿನ್ ಶೆಡ್ಗಳು, ಗೂಡಂಗಡಿಗಳ ಪತ್ರಾಗಳು ಹಾರಿವೆ. ಹಲವೆಡೆ ಗಿಡ–ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ.

ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಟಿನ್ ಶೆಡ್ ಅಂಗಡಿಯೇ ಹಾರಿಬಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಬೀದರ್ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ್, ಹುಮನಾಬಾದ್, ಕಮಲನಗರ, ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲೂ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260526-51-621852840