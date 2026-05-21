ಬಿರುಗಾಳಿ–ಮಳೆ: ಬೆಳೆ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆ–ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿವೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ರೈತರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇಗಲಮಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸೋಮಶೇಖರ ಗೌಡನೂರು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 3,500 ಗಿಡಗಳು, ರಾಜೇಂದ್ರ ಬೀರಪ್ಪ ಅವರ 4,000 ಗಿಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಗಲಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಐದಾರು ರೈತರ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಸುಮಾರು 12 ಎಕರೆ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾದರೆ, ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾದ ಬೆಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಚಿಂಚೋಳಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊಗದಂಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮನೆಗಳ ಜಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂದಕನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಎಕರೆ, ಕೊಳಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-51-2013069094</p>