ಸಮೋಸಾ ತರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ ಕಳವು

ಕಲಬುರಗಿ: ಸಮೋಸಾ ಅಂಗಡಿ ಎದುರು ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಮೋಸಾ ತರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕಳವು ಆದ ಘಟನೆ ನಗರದ ನೂರಭಾಗ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಗುಲಾಬಬಾವಡಿ ನಿವಾಸಿ ರಘುನಾಥ ಬಂದರವಾಡ ಬೈಕ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು.</p>.<p>'ಮೇ 25ರಂದು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕೆಬಿಎನ್ ದರ್ಗಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅಂದು ಸಂಜೆ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ನೂರಭಾಗ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಮೋಸಾ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸೈಡ್ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆನು. ಸಮೋಸಾ ತರಲೆಂದು ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ 7.45ಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರಘುನಾಥ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಕಾಕಡೆ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರದ ಇಟ್ಟಂಗಿಭಟ್ಟಿಯ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಐದು ಜನರನ್ನು ಸಬರ್ಬನ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಹ್ಮದ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸದ್ದಾಂ, ಅಕ್ಬರ್, ಆಸೀಮ್, ಇಮ್ರಾನ್, ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಷಾ ಬಂಧಿತರು. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ₹4,150 ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಿಎಸ್ಐ ಶಶಿಕಲಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪುಂಡಲೀಕ, ಜಗದೀಶ, ಶಿವಕುಮಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಸಬರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>