ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ

<p>ಕಮಲಾಪುರ: ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವುದು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವರ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಹಾಗಾಂವ್ ಕ್ರಾಸ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲಕರ್ಣಿ, ಮುರುಘೇಂದ್ರ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ, ಉದಯ ಪಾಟೀಲ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುಹಾಸಿನಿ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಡಿಗ್ಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಭೀಮಸಿಂಗ್ ಕೋಲಾ, ಪ್ರವೀಣ ಮುಚ್ಚಟ್ಟಿ, ಗೋರಖನಾಥ ಶಾಕಾಪೂರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮರತೂರಕರ್, ಗಿರೀಶ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜಕುಮಾರ ಮಂಠಾಳೆ, ಚೆನ್ನು ಮುನ್ನಳ್ಳಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಜಂಬಗಾ, ಅಜರ ಪಟೇಲ್, ಗುಂಡಪ್ಪ ಶಿರಡೋಣ, ಸಂಗಮೇಶ ವಾಲಿ, ಸೋಮನಾಥ ತಡಕಲ್, ನಾಗರಾಜ ಹುಣಚಿಗಿಡ, ಸತೀಶ ಸೊರಡೆ, ಸತೀಶ ಮಡಕಿ, ಅಭಿಲಾಷ ಮದನಕರ್, ನಾಗರಾಜ ಮೂಲಗೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-31-1646941643</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>