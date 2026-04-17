ಕಲಬುರಗಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ತಂಪಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಉಚಿತ ನೀರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ನೀರು ತರಲು ನಿತ್ಯ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಿತ್ಯ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನದಟ್ಟಣಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 200 ಕ್ಯಾನ್ವರೆಗೂ ಖರ್ಚಾಗಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಆಟೊ ಚಾಲಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>