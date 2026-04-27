ಬಿಜೆಪಿ: ವಿವಿಧ ಮೋರ್ಚಾಗಳಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ

ಕಲಬುರಗಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮಂಡಲದ ವಿವಿಧ ಮೋರ್ಚಾಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ: ಶಾಂತಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಜಗನ್ನಾಥ ದಂಡಿನ, ಸಿದ್ದು, ಅಣ್ಣಾರಾವ ಮಠಪತಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊನಶೆಟ್ಟಿ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು), ಗುರುಬಸಪ್ಪ, ಶಂಭುಲಿಂಗ ಮಾಟನಳ್ಳಿ (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು), ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ, ಹಣಮಂತರಾವ ಕಣಸೂರ, ಧನರಾಜ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಡೊಂಗರಗಾಂವ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು), ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಬಿರಾದಾರ (ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ).</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ: ಜಯಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮುಚಳಂಬಿ (ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ), ಜಯಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಉಮರ್ಗಿ, ಶಾಂತಾ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಿರೇಗೌಡ, ಸುರೇಖಾ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಫರತಾಬಾದಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಕ್ರೇಶ್ವರ ಪಾಟೀಲ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು), ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಶಾ ಓಂಪ್ರಕಾಶ ಸೊಜಾ (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು), ಕವಿತಾ ಈರಣ್ಣ ಶೆಟಗಾರಮಠ, ನಾಗಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾನಕರ, ಅಕ್ಕಮ್ಮ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ, ಈರಮ್ಮ ರಮೇಶ ಮುನ್ನಳ್ಳಿ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು), ಸವಿತಾ ಮಾದೇವಿ ಹೊನ್ನಗುಟೇಕರ (ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷೆ).</p>.<p>ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೋರ್ಚಾ: ರಮೇಶ ಬೆಳಕೇರಿ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಆದಿನಾಥ ಜೈನ್, ಅಜಿತ್ ಜೈನ್, ಅಂಬಾರಾಯ, ಅನಿಲ ಜೈನ್ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು), ಮಹಮ್ಮದ ಗೌಸ್, ದೀಪಾ ಚಂದನ ಪಾಟೀಲ (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಅಜಯ್ ಜೈನ್, ಭಾರತಿ ಅಜಿತ್ ವಿಭೂತಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ನೌಮನ್, ನಬಿಲಾಲ್, ಆನಂದ ಎಸ್.ತಂಗಾ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು), ರಜಾಕ್ ಪಟೇಲ (ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ).</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>