ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ರೇವೂರ ನಿಂದಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:52 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:52 IST
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BJPPoliticsKalaburagiprotest
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