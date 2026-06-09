ಎಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಅಲ್ಲ, ಮಿದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಮಿದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ (ಬ್ರೇನ್ ಟ್ಯೂಮರ್) ಬಗೆಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ’ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿ ಯಶೋದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಕಾಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ದೇವನಾರಾಯಣ ದತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಬ್ರೇನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬರೀ ಶೇ2ರಿಂದ 3ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ನಿರಂತರ ತಲೆನೋವು, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆಘಾತಗಳು, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ದೈಹಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬ್ರೇನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಶೋದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬ್ರೇನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೇಡ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲೆರಡು ಗ್ರೇಡ್ನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಗೆಡ್ಡೆಯ 3ನೇ ಗ್ರೇಡ್ ಅಪಯಕಾರಿ ಹಂತ. ಟ್ಯೂಮರ್ 4ನೇ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ಷೀಣ. ಆದರೆ, ಶೇ50ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಟ್ಯೂಮರ್ಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಹಕಾರಿ. ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಂಆರ್–ಲಿನಾಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಯಶೋದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವೀರೇಶ ಕಿರಣಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-34-1232554819</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>