ಲಂಚ: ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿಯ 11ನೇ ಕಾಲಂನಿಂದ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಋಣಭಾರ ತೆಗೆಯಲು ಲಂಚ ಪಡೆದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ₹20 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಜಮಾದಾರ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿ.</p>.<p>ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಹಣಮಂತ ತಳವಾರ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ 6 ಎಕರೆ 5 ಗುಂಟೆ ಇನಾಮ ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿಯ ಕಾಲಂ ನಂ.11ರಲ್ಲಿ ಋಣಭಾರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಹಣಮಂತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 2017ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ₹15 ಸಾವಿರ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ₹6 ಸಾವಿರ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇನ್ನುಳಿದ ₹9 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಿನಿವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಚವಾಗಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಆಗಿನ ಎಸಿಬಿ (ಈಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎಂ.ದಪ್ಪಿನ 2017ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 10ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಕಲ್ಲದೇವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜಿ.ಎಲ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಜಮಾದಾರಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 7ರಡಿ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ 4 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಹಾಗೂ ₹20 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ ಅಶೋಕ ಎಸ್.ಚಾಂದಕವಠೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>