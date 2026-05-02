‘ಬುದ್ಧನ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಮನುಜರ ಏಳಿಗೆ’

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಬುದ್ಧನ ಧಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧಮ್ಮ’ ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಬುದ್ಧವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 2,570ನೇ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ‘ನಾನು’ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಮಾನತೆ, ಬಂಧು ಪ್ರೇಮದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಬುದ್ಧನ ಧಮ್ಮದಲ್ಲಿ ‘ನಾನು’ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ; ಕರುಣೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಮಾನತೆ, ಬಂಧು ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಪ್ರಪಂಚವೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಯಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೇದಗಳು, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಇದ್ದರೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದ ಸಂವಿಧಾನವು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ತನಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಸೇರಿ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಆ ಧರ್ಮ ಅಗಸಿ ಒಳಗೇ ಉಳಿಯಿತು; ನಾವು ಅಗಸಿ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದೆವು. ಅದು ಅಗಸಿ ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಸಿಖ್ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು; ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಮೇಲರಿಮೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೂ ‘ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ’ ಎಂಬ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಮಾನವಕುಲ ನಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಯುದ್ಧ ದಾಹ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲಾಟ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈತನಕ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹೋದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಬುದ್ಧ ತೋರಿದ ‘ಶಾಂತಿ’ಯ ಹಾದಿಗೇ ಬರಬೇಕಾಯಿತು’ ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಾವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ, ‘ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಂದು ಬುದ್ಧ ಸಾರಿದರು. ಆದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಯಾರದೋ ಆಸೆ, ಹಪಾಹಪಿತನ ಮತ್ಯಾರದ್ದೋ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬುದ್ಧ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿವೇಕ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ, ಬುದ್ಧನ ಚಿತ್ರವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಏಷ್ಯಾದ ಅನೇಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧ ವಿವೇಕದ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿವೇಕದ ದಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕಗೊಳಿಸಿ 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಖರ್ಗೆ, ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ಎಂ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ, ವಸಂತಕುಮಾರ, ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧವಿಹಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಖರ್ಗೆ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ ಬೇಗಾರ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶರಣು ಮೋದಿ, ಡಾ.ಕಿರಣ ದೇಶಮುಖ, ನೀಲಕಂಠರಾವ ಮೂಲಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಭಂತೇಜಿಗಳಿಂದ 18 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬುದ್ಧವಂದನೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಖರ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಭಂತೇಜಿಗಳಿಗೆ ಚೀವರ್ ದಾನ ಜರುಗಿತು. ಈ ನಡುವೆ, ಈಶ್ವರ ಇಂಗನ್ ಅವರು ಬುದ್ಧನ ಕುರಿತು ಬರೆದ 10 ನಾಟಕಗಳ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಬೌದ್ಧ ಉಪಾಸಕರು ಬುದ್ಧವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-34-1585002523</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>