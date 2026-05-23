ಕಲಬುರಗಿ | ಬಸ್‌ ಹತ್ತುವಾಗ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕನ್ನ

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಸೇಡಂ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 6 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಹಾಗೂ 4 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕದ್ದು ಕಳ್ಳರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಮೆಕ್ಕಾ ಕಾಲೊನಿಯ ನಿವಾಸಿ ಶಹನಾಜ್ ಕೋಹಿರ್ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು. ಶಹನಾಜ್ ಅವರು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ಕಳವು ನಡೆದಿದೆ. ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260523-34-1891200522