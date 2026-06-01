ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು

<p><em>ವೀರೇಶಕುಮಾರ್ ಸಾಲಿಮಠ</em></p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಗರದ ಗಂಜ್, ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ಶಹಬಜಾರ್ ನಾಕಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಅಲ್ಲದೆ ಗಂಜ್ ಮತ್ತು ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಾವಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಶೌಚಾಲಯ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದೂರದ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವುಗಳು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ.</p>.<p>ನಿತ್ಯ ಗಂಜ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 124 ಟ್ರಿಪ್, ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್ದಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 100 ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ಶಹಬಜಾರ್ ನಾಕಾದಿಂದ 54 ಟ್ರಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಬಸ್ಗಳು ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಚರಂಡಿಯ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೆರಳು ಅರಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಎದುರು ನಿಂತರೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಯವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಣಂತಿಯರು, ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ತೀವ್ರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರಾಚಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಗಂಜ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಾನು ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ನಗರೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹೀಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಇವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಾಂದ್ ಪಾಷಾ.</p>.<p>‘ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾನಾಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಜ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕುಎಂದು ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-34-229871440</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>