ಕಲಬುರಗಿ: ಕಾರಿನ ಹಿಂಬದಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಗಾಜು ಒಡೆದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸೀಟಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, 40 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ, ಹಾರ್ಡ್ಡಿಸ್ಕ್, ₹2,500 ನಗದು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಳೆ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ, ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶಿವಸಾಗರ ಮಾನಕರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು.</p>.<p>'ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಚಿಡ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಮಾಲ್ನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರುವ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಿವಸಾಗರ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-34-1630042540</p>