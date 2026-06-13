ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ 2 ಮೊಬೈಲ್‌ ಪತ್ತೆ, ವಿಚಾರಣಾ ಬಂದಿ ಫೋಟೊಗಳು

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 9ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಜೈಲರ್ ಶ್ರೀಮಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಹಾಯಕ ಜೈಲರ್ ಮೋಹನ್ ಎಸ್.ಮಾರನೂರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾರಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ 15ರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಶೌಚಾಲಯದ ಹಿಂದುಗಡೆಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಬಂದಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಲಿಯಾಸ ಗಜು ನೀಲಕಂಠ ಪವಾರ್ ಫೋಟೊಗಳು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸೇರಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಫರಹತಾಬಾದ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ: ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ: ಕಲಬುರಗಿ: ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗಮ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪಕ್ಕದ ದ್ವಾರಕಾ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಲೀಕ ಹಣಮಂತ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ವಿರುದ್ಧ ಚೌಕ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಬಿ ಘಟಕದ ಎಸಿಪಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿನೇಜೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಲಾಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಗಿರಾಕಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ‘ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯ ಕಿಟಕಿಯ ಗ್ರಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಗಿರಾಕಿಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಕಳುಹಿಸಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-31-1529149380</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>