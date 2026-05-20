ಛಲವಾದಿ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ವಧು–ವರರ ಸಮಾವೇಶ 24ರಂದು

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಛಲವಾದಿ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ವಧು–ವರರ ಮಾಹಿತಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ರಾಜಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೇ 24ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ವಧು–ವರರ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆಲಕೇರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,'5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 695 ವಧು–ವರರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ 263 ಜನರ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. ವಧು–ವರರ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರ ಪರಿಚಯವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಘದಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ವಧುವರರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾವಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ನೋಂದಣಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದ ವಧು–ವರರೂ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸಮಾ ವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು. ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಾಮ ಹುಬಳಿ, ಶಂಕರ ಖಣಗೆ, ಪರ ಮೇಶ ಕೋರಳ್ಳಿ, ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>