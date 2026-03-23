ಚಂದುಕಾಕಾ ಸರಾಫ್ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಲವಾರು ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಂದುಕಾಕಾ ಸರಾಫ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಗಣ್ಯರು ನಗರದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಎದುರಿನ ಕಕ್ಕೇರಿ ಟಾವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆ ಮೂಲಕ ಚಂದುಕಾಕಾ ಸರಾಫ್ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಸಕರಾದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮಡು, ಮೇಯರ್ ವರ್ಷಾ ಜಾನೆ, ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ, ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಕುಮಾರ ಮೋದಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ನೀಲಕಂಠರಾವ್ ಮೂಲಗೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಜಯಶ್ರೀ ಮತ್ತಿಮಡು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಅವಿನಾಶ ಶಿಂದೆ, 'ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಚಂದುಕಾಕಾ ಸರಾಫ್ನವರು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಾಗಿರುವ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಯುಗಾದಿಯ ದಿನದಂದೇ ಮಳಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನೇ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಂದುಕಾಕಾ ಸರಾಫ್ನ ಚೇರಮನ್ ಕಿಶೋರಕುಮಾರ್ ಜಿನದತ್ತ ಶಹಾ ಮಾತನಾಡಿ, '200 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಚಂದುಕಾಕಾ ಸರಾಫ್ನ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದು ಇದೀಗ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾ.22ರಿಂದ ಮಾ.31ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ, ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನೇಹಾ ಕಿಶೋರಕುಮಾರ್ ಶಹಾ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಮ್ಯಕ್ ಕಿಶೋರಕುಮಾರ್ ಶಹಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>