ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಡಿಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಕಣ್ಮರೆ, ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ

<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 5 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಗಡಿ ನಿಗಡಿಪಡಿಸಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಜೂ.3ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ, ಐನೋಳ್ಳಿ, ಕುಂಚಾವರಂ, ಸುಲೇಪೇಟ ಹಾಗೂ ನಿಡಗುಂದಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿವೆ. ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಜಿಪಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ, ಐನಾಪುರ, ಗಡಿಲಿಂಗದಳ್ಳಿ, ಚಂದನಕೇರಾ ಗ್ರಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಐನೋಳ್ಳಿ ಜಿಪಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐನೋಳ್ಳಿ, ದೇಗಲಮಡಿ, ನಾಗಾಈದಲಾಯಿ, ಸಾಲೇಬೀರನಹಳ್ಳಿ, ಹಸರಗುಂಡಗಿ, ಸಲಗರ ಬಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಕುಂಚಾವರಂ ಜಿಪಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಕುಂಚಾವರಂ, ಶಾದಿಪುರ, ಮಿರಿಯಾಣ ಗ್ರಾಪಂ ಗಳಿವೆ. ಸುಲೇಪೇಟ ಜಿಪಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಲೇಪೇಟ ಗ್ರಾಪಂ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಮ್ಮಾಈದಲಾಯಿ, ಕನಕಪುರ, ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ, ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿ, ಅಣವಾರ ಗ್ರಾಪಂಗಳಿವೆ.</p>.<p>ನಿಡಗುಂದಾ ಜಿಪಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಚಖೇಡ, ಗರಗಪಳ್ಳಿ, ಶಿರೋಳ್ಳಿ, ಜಟ್ಟೂರು, ನಿಡಗುಂದಾ, ಕೆರೋಳ್ಳಿ, ಕುಪನೂರ, ಹೊಡೇಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗಡಿಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಕಣ್ಮರೆ: ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 18 ತಾಪಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಡಿಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ 1, ಕೇಂದ್ರ-2 ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೇಮ್ಲಾನಾಯಾಕ, ಶಿವರಾಮ ನಾಯಕ, ಫತ್ತು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ರೂಪಲಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಚನ್ನೂರು ತಾಂಡಾಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಜಮಖಂಡಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-31-1457579059</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>