ಎಸಿ ಭೇಟಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ ತೆಲಂಗಾಣ ಜನ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 126 ಮತ್ತು 127ರಲ್ಲಿ ಭೂರಹಿತ ಕೃಷಿಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಲ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಿಶಾಂಕ್ ಆಧರಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ಬಾಂದಗಲ್ಲು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಗಡಿಯತ್ತ ಹೋದಾಗ ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಮಚಂದ್ರಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾದ ಜನರು, ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ವಿರೋಧಿಸಿ, ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಕಬ್ಜ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಪಸ್ಸಾದ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುರೆಡ್ಡಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೋಮಶೇಖರ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಫೀಜ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಜಮಖಂಡಿ, ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೆಶಕ ಸತೀಶ ಸಿಂಧೆ, ಶಿವಕುಮಾರ ಮೊದಲಾದವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಸ.ನಂ. 126ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾದರೂ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಬ್ಜ ನೀಡುವಂತೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತಡೆಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹಗಲಿರುಳು ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದರು. ಇದು 2 ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದವರು ವರದಿ ನೀಡಬೇಕು. ಆಗ ಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿ: ಧರಣಿ ನಿರತ ಮುಖಂಡ ಶಂಕರ ಪವಾರ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಧರಣಿ ನಿರತ ಶಂಕರ ಪವಾರ, ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ, ಗುಂಡು, ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ರಾಮಯ್ಯ, ಪ್ರಕಾಶ ಕೊನಟ್ಟಿ, ರಾಮ್ಲು ಶಂಕರ, ಮಾಣಿಬಾಯಿ ಚಂದು, ತಾರಿಬಾಯಿ ಭಿಕ್ಕು, ಲಿಂಗು ಭೀಮ್ಲಾ, ರೂಪಸಿಂಗ್, ವೆಂಕಟೇಶ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ, ಕಮಲಾಬಾಯಿ, ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಸುರೇಶ, ಸುನೀಲ, ವಾಜೀದ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>