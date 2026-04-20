ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ

<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ಜೆಸ್ಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಚಂದಾಪುರದ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಖಂಡೆಪ್ಪ ಸೋನಾವಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಅಪಾಯ ಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಬಾಗಿದ, ಜೋತುಬಿದ್ದ ತಂತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹಾದು ಹೋದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಜನರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎದುರು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಕುಂಚಾವರಂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು 33 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಫಾರ್ಮರ್ ಕೂಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನರಶಿಮ್ಲು ಕುಂಬಾರ, ತಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅಂಜನೆಯ ಕುಂಚಾವರಂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಚಂದಾಪುರದ ಹನುಮಾನ ಗಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ಉಗ್ರಾಣ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾದುಹೋದ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಆಕಾಶ ಕೊಳ್ಳೂರು, ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೊಡೇಬೀರನಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಚೇಂಗಟಿ ಮೊದಲಾದವರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿಮ್ಮಾಈದಲಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚಿಂಚೋಳಿಕರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿ, ಅಣವಾರ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ರಾತ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ವಕೀಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ ಕೋರಿದರು. ಮೋತಕಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರ ಶರಣು ಪಾಟೀಲ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾದವರು ಆರ್.ಆರ್.ನಂಬರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ 200 ಯುನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವಿಕೆ ಬದಲಿಸಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಆರ್.ನಂಬರ್ ಆಧರಿಸಿ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜನರ ಒತ್ತಾಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬೆಡಕಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮೀಟರ್ ಕೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಳೆಯ ಬಿಲ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದರೆ, ಹೊಸ ಮೀಟರ್ ಬಿಲ್ ಮನೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಬಿಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಲಾಮೂರ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭೂಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖಂಡ ಹಣಮಂತ ಪೂಜಾರಿ, ಕೆ.ಎಂ.ಬಾರಿ ಮೊದಲಾದವರು ಜನರ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬೀರಾದಾರ, ಎಇಇ ಕಾಮಣ್ಣ ಇಂಜಳ್ಳಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಮಾಲಿ, ಸದಸ್ಯ ಜನಾರ್ದನ ಪಾಟೀಲ ಮೊದಲಾದವರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಂರಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನರಶಿಮ್ಲು ಕುಂಬಾರ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-31-1551998371</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>