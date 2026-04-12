ಜನರಿಗೆ ನೆರಳು ಕೊಡಲು ಸಚಿವರೇ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು!

ಕಲಬುರಗಿ: ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳದಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಗರದ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ನೆರಳಿನ ಪರದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೀಸಿದ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದ ಪರದೆಯನ್ನು ಕಂಡೂ ಜಾಣ ಕುರುಡುತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಅತ್ತ ಬರುವುದನ್ನು ಅರಿತು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ!</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪರದೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದರೂ ಪರದೆ ಬದಲಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೋಹನ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಸಮೀಪದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎರಡು ನೂತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತವನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ನೇತಾಡುವ ಹಳೆ ಪರದೆ ಕಂಡು ಸಚಿವರು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳೆಯದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಪರದೆ ಅಳವಡಿಸಿದರು. 'ಸಚಿವರು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಗೃತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬವಣೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲವೇ? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾದರೆ ಹೇಗೆ? ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಸಚಿವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಭಂಡಾರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>