ಕಲಬುರಗಿ: ಒಲವಿನ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ ರಂಗಿನೋಕುಳಿ

ಕಲಬುರಗಿಯ ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪದ ಭವಾನಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಯುವಕರು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣವಾಡಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು
ಕಲಬುರಗಿಯ ಹನುಮಾನ ನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಿಮಿತ್ತ ಯುವಕರು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ ಕುಣಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು
ಕಲಬುರಗಿಯ ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಚಕಾರಿ ಹಿಡಿದು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣವಾಡಿದರು
ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಂಗೆ ಬಡಾವಣೆಯ ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಬುಧವಾರ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು
ಕಲಬುರಗಿಯ ಚನ್ನವೀರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬುಧವಾರ ಮಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣ ಪರಸ್ಪರ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಮಂಜುನಾಥ ಕಂಬಾಳಿಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ