‘ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಹೋಟೆಲ್, ಬೇಕರಿ, ವಸತಿಗೃಹಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಾರ್ಚ್ 29ರ ತನಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೇಳಿದೆ. ಶೇ 68ರಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಂದ 75 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಾವು ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಲು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ, ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬೀದಿ ಬದಿ ಬಂಡಿಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತಿವೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಷ್ಟಾದರೂ ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೇ, 'ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಬೇಕರಿ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಲು ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ಹೋಟೆಲ್, ಬೇಕರಿ, ವಸತಿಗೃಹ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹ ಮೆಂಡನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹೋಟೆಲ್–ಬೇಕರಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶರಣು ಪಾಟೀಲ, ಮಾಲಾ ಕಣ್ಣಿ, ಮೈನೋದ್ದೀನ್, ಗಿರಿಧರ ಭಟ್, ಮಹಾಕೀರ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>