ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕುಲುಷಿತ ನೀರು

ವೀರೇಶಕುಮಾರ್ ಸಾಲಿಮಠ

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಯುಕ್ತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರಂತೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಣಕುರುಡರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು (ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಪಿ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಶೋರ್ ಗುಂಬಜ್ ಹಾಗೂ ಕೋಟನೂರು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸರಡಗಿ ಬಳಿಯ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ಬಳಿಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆತೊರೆಯಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನೇ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು.

ಆದರೆ, ನಗರದ 70ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಶೋರ್ ಗುಂಬಜ್ ಮತ್ತು ಕೋಟನೂರು ಘಟಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಲ್ಲಿಯ ನೀರು ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ನೀರು ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗೂ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ಅಪವಾದವಾಗಿದೆ.

'ನಲ್ಲಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ನೀರನ್ನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೈತುರಿಕೆ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಅಮೋಘ ಗದ್ದಡಕಿ.

'ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ನೀರಿನ ದುರ್ವಾಸನೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ನಾನ, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯವುದಕ್ಕೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ನೀರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ರೋಜಾ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ನಗ್ಮಾ ಬೇಗಂ.

'ನಗರದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಭೀಮಾನದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರೂ ನದಿಯ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಒಳಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನದಿಯ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.

'ನಗರದ ಮೂರು ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಡೆದಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಲೀಕೆಜ್ ಸಹ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದರು ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗ