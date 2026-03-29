ಹತ್ತಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ₹20 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಹತ್ತಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮನಾಥಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಹಾಗೂ ಸೊಸೆ ಸಂಗೀತಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಹೆಸರಿನ ಕಾಟನ್ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ನ ಮಹೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಜಲಾರಿಯಾ ಮಾ.19ರಂದು ₹ 30 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 120 ಕಾಟನ್ ಬೆಲ್ಗಳನ್ನು (ಬೀಜದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಹತ್ತಿ) ಕೇವಲ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ದಾಗಿ ಬಸವರಾಜ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದಾಗಿ ಕೇಳಿದರೂ ಹೇಳದೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>