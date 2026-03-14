ಕಲಬುರಗಿ: ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪತಿಗೆ ಜೈಲು

ಕಲಬುರಗಿ: ಪತ್ನಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಪತಿಗೆ 4ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಏಳು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಹಾಗೂ ₹35 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐನೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿ.

ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಕರನಕೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರನ್ನು ಮಹೇಶಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಂತೆ 11 ತೊಲ ಬಂಗಾರ, ಮನೆ, ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ₹5 ಲಕ್ಷ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮಹೇಶ ಪತ್ನಿಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮನನೊಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಕುಡಿದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2016ರ ಜನವರಿ 6ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯ್ದೆಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ 4ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಸೇಡಂ ಪೀಠದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೆ.ಕರಣ ಗುಜ್ಜಾರ್ ಅವರು ಅಪರಾಧಿ ಮಹೇಶಗೆ ಐಪಿಸಿ 498 (ಎ) ಅಡಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಶಿಕ್ಷೆ, ₹5 ಸಾವಿರ ದಂಡ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 6 ತಿಂಗಳು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ₹5 ಸಾವಿರ ದಂಡ, ಐಪಿಸಿ 304(ಬಿ) ಅಡಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಹಾಗೂ ₹25 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಂಡದ ಒಟ್ಟು ₹35 ಸಾವಿರ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ 4ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ ಕೆ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ ಮಸ್ಕಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಪತ್ನಿ ಕೊಂದ ಪತಿಗೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಜೈಲು

ಕಲಬುರಗಿ: ತನ್ನ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದಿದ್ದ ಪತಿಗೆ 4ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸೇಡಂ ಪೀಠವು ಏಳು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಹಾಗೂ ₹25 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಮುಧೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಅಪರಾಧಿ.

ನರಸಪ್ಪ ತನ್ನ ಮಲತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ (ತಂದೆಯ 2ನೇ ಪತ್ನಿ) ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ನರಸಪ್ಪನ ಪತ್ನಿ ಮಾಣೆಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಳು. ಬಳಿಕ 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರಂದು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲು ನರಸಪ್ಪ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಈ ಕುರಿತು ಮುಧೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಿಪಿಐ ಸಂದೀಪಸಿಂಗ್ ಮುರಗೋಡ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ 4ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಸೇಡಂ ಪೀಠದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೆ.ಕರಣ ಗುಜ್ಜಾರ್ ಅವರು ಅಪರಾಧಿ ನರಸಪ್ಪನಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಹಾಗೂ ₹25 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ 4ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ ಕೆ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ ಮಸ್ಕಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.