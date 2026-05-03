ಸೈಬರ್‌ ಅಪರಾಧ: ₹68.87 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಚಪ್ಪಲ್ ಕಂಪನಿ ತೆರೆದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ₹68.87 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಬೂಬ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಯಾಮೀನ್ ಖಾಜಾಸಾಬ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪರ್ವೀನ್ ಬೇಗಂ ಹಾಗೂ ಚುನ್ನಾಭಟ್ಟಿ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಪರ್ವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಇಮ್ರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಗರದ ಟಿಪ್ಪು ಚೌಕ್ ಅಕ್ಬರ್ಬಾಗ್ನ ನಿವಾಸಿ ಶಮಾ ನುಜಹತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 18 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರ 32 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಜನರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಯಾಮೀನ್ ಅವರು ಚಪ್ಪಲ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಕು ಎಂದಾಗ ಒಟ್ಟು 18 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಅವರು ನೀಡಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಚೆಕ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ವೀನ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಶಮಾ ನುಜಹತ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಮೀನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ದೂರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರು ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನಗರದ ಕಾಕಡೆ ಚೌಕ್ ಸಮೀಪದಚನ್ನವೀರ ನಗರದ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿಸಿಬಿ ಘಟಕದ ಪಿಐ ಅರುಣಕುಮಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>