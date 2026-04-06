ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟ (ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ಥಾಪಿತ) ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ದಲಿತ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಸವಿತಾ ತೀರ್ಥಕರ (ಸಂಚಾಲಕಿ), ಮಾಯಾದೇವಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಂಬಳೆ, ಶಾಹೀರಾ ಬಾನು ಬೇಗಂ, ವೈಶಾಲಿ (ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರು), ಮಹಾಂತೇಶ್ವರಿ (ಖಜಾಂಚಿ).</p>.<p>ನಗರ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಸರುದೇವಿ ಯಳಸಂಗಿ (ಸಂಚಾಲಕಿ), ಮಂಜುಳಾ ಹೀರಾಪುರ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಹೊಸಮನಿ, ಭಾರತಿ (ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರು), ಹೊನ್ನಮ್ಮ (ಖಜಾಂಚಿ) ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>