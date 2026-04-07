ದಲಿತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ: ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಕಲಬುರಗಿ: ದಲಿತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎ) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಬಿ. ಹೊಸಮನಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾನಗುಂದಿ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಮಠದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಈವರೆಗೆ ಏಳಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'2026ರ ಜನವರಿ 19ರಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಮಠದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆದು, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2021ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಹಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಕ್ರೌರ್ಯ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ವಿಡಿಯೊ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇಲೆಯೇ ಸುಳ್ಳು ಕಳ್ಳತನದ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಾರದ್ವಾಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>